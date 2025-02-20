شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ضوابط للدعاية الانتخابية فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابه رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وضع عدد من الضوابط للدعايه الانتخابيه للمرشحين على منصب النقيب و عضويه مجلس النقابه

وقرر اللجنة ما يلي:-

1- منع استخدام واجهة النقابة فى أى شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، وأعضاء الجمعية العمومية، والعاملين فى النقابة على أن يتحمل المرشح المسئولية القانونية والجنائية عن أى أضرار بشرية، أو مادية جراء انتهاك هذا القرار، وتكليف أمن النقابة بالإزالة الفورية لأى دعاية مخالفة.



2- منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، حيث تسبب هذا فى توقف المصاعد سابقًا، وتكليف الجهاز الإدارى، وأمن النقابة بالإزالة الفورية لأى دعاية مخالفة على نفقة المرشح.



3- يقتصر تعليق الدعاية على الدور الأرضى والأول والثانى والرابع والخامس على أن يتم ذلك فى مواعيد فتح النقابة.



4- يلتزم أعضاء الجهاز الإدارى للنقابة، وشركة الصيانة والأمن والنظافة بعدم المشاركة فى الدعاية مع أى مرشح.



5- لكل مرشح وضع لافتتين بحد أقصى فى كل طابق به لجان انتخابية بمقر النقابة مقاس (2×2متر)، ويمنع تعليق أى لافتة تزيد على (2م) فى بهو النقابة، أو بين الأدوار، ويلتزم المرشحون بلافتة واحدة فقط لكل منهم فى بهو النقابة.



6- تُحظر الدعاية التى تحمل أى شعارات عنصرية، أو دينية أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.