شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يحذر من إيصالات الأمانة فى الجلسات العرفية.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يحذر من إيصالات الأمانة فى الجلسات العرفية"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا فريدا من نوعه، ينتصر للعدالة ويحذر من الجلسات العرفية، بإلغاء حكم أمر أداء إيصال أمانة بقيمة 750 ألف جنيه بالفوائد القانونية، بعدما ثبت للمحكمة بشهادة الشهود أن إيصال الأمانة تم توقيعه ضمانا لإنهاء نزاع على أرض زراعية، ووقع داخل جلسة عرفية، وقد تم خيانة المستأنف بأن سلم أمين الجلسة العرفية الإيصال لشخص آخر بالتواطؤ، وذلك في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 6489 لسنة 74 قضائية.

ملحوظة

هناك رأيان قانونيان حول هذا الحكم؛ حيث إن الرأى الأول يرى أنه سيتم إلغاؤه في النقض، لأن ليس هناك دين، لكن هناك التزاما عليه علاوة على التسليم الاختيارى للإيصال، ولا ينال من ذلك أن التوقيع لاحق على صلب الموضوع.

الرأي الثانى: أنه لن يتم إلغاؤه لسبب واحد أن صاحب الشأن المدعى لم يبد ثمة دفاع أمام قضاء المحكمة المستأنفة، وكان من باب أولي التمسك بمبدأ عدم جواز إثبات ما بالكتابة بغير كتابة، ولكن المستأنف ضده "المدعي" لم يفعل، فالمحكمة ليس لها أن تتدخل برفض الإثبات بالبينة، والأصل أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، ولكن ليس للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة والقرائن (نقض مدني في جلسة 14/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).

الخلاصة

شائع فى مجتمعنا المصرى أن أى شخص يريد أن يأخذ ضمانا على شخص آخر نظير تصرف ما، أيا كان نوع هذا التصرف يقوم بتوقيعه على إيصالات أمانة، وهذا الأمر يخالف القانون تماما، حيث إن خيانة الأمانة لها شروط وضوابط فى القانون الجنائى (أركانها القانونية)، والواقع يختلف نهائيا عما هو مدون فى صلب إيصال الأمانة، فهنا لو تم التحقيق الجنائى والمدنى فى صلب ما هو مدون بالايصال تحقيقا قضائيا شفافا سنجد هنا أن الجانى سيصبح مجنى عليه والمجنى عليه سوف يكون جانيا، وسوف تتغير المراكز القانونية.

وهنا يكمن الأمر - وقد قضت محكمة استئناف المنصورة بإلغاء حكم أمر أداء إيصال أمانة بقيمة 750 ألف جنيه بالفوائد القانونية بعدما ثبت للمحكمة بشهادة الشهود أن إيصال الأمانة تم توقيعة ضمانًا لإنهاء نزاع على أرض زراعية، ووقع داخل جلسة عرفية، وقد تم خيانة المستأنف بأن سلم أمين الجلسة العرفية الإيصال لشخص آخر بالتواطؤ، فإياكم والوثوق في الجلسات العرفية.

وإليكم التفاصيل كاملة

القضاء يحذر من الجلسات العرفية.. "الاستئناف" تلغى حكم أمر أداء إيصال أمانة بقيمة 750 ألف جنيه بالفوائد القانونية.. إيصال الأمانة وُقع فى جلسة عرفية ضمانا لإنهاء نزاع على أرض زراعية.. المحكمة تثبت خيانة الأمانة

برلمانى