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وزير الخارجية ورئيس جنوب أفريفيا يستعرضان سبل تعزيز العلاقات

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وزير الخارجية ورئيس جنوب أفريفيا يستعرضان سبل تعزيز العلاقات

استقبل رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جنوب أفريقيا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف العمل الثنائي بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما تناول الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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