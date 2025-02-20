مسؤول أوكراني يدلي بتصريح عن وقف إطلاق النار مع روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - عبر رئيس جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني كيريلو بودانوف عن اعتقاده بأن وقفا لإطلاق النار في الأزمة الحالية قد يحدث هذا العام.

وقال، في مقابلة مع صحفية بثت على موقع "يوتيوب": "أعتقد أنه سيحدث. معظم مقوماته موجودة". ولم يدل بتفاصيل أخرى.

ويرفض مسؤولون أوكرانيون إلى حد كبير فكرة وقف إطلاق النار.

وأضاف بودانوف "كم ستكون مدته؟ ومدى فعاليته؟ هذان سؤالان آخران".

وجرت مناقشات مكثفة بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بعد عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة مرة ثانية. وكان قد وعد بإنهاء الأزمة الأوكرانية سريعا.