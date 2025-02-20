شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: دخول المعدات الثقيلة إلى غزة يعكس التزام مصر بدعم الأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن دخول أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى قطاع غزة وكذلك المعدات الثقيلة، يعكس التزام مصر الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن القاهرة تعمل على توفير حلول عاجلة لإيواء الأسر المشردة داخل أرضهم، فى مواجهة محاولات التهجير القسرى التى يسعى الاحتلال الإسرائيلى إلى فرضها.

وأضاف "سيف" ـ فى تصريحات صحفية اليوم ـ أن هذه الخطوة تأتى ضمن خطة أولية متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، والتى تقودها مصر منذ بداية العدوان، موضحًا أن الجهود المصرية لم تقتصر على الجانب الإنسانى فقط، بل امتدت إلى التحركات السياسية والدبلوماسية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد إلى أن الوضع الإنسانى فى غزة يزداد سوءًا نتيجة القصف والحصار الذى تعرض له القطاع، مما يستدعى ضرورة تسريع دخول المزيد من المعدات ومواد البناء، لضمان توفير حياة كريمة للأسر التى فقدت منازلها، مشددًا على أن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية إنشائية، بل هى رسالة واضحة بأن الفلسطينيين سيبقون على أرضهم رغم كل المحاولات لتهجيرهم.

وطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلى للسماح بدخول المساعدات والمعدات اللازمة لإعادة بناء القطاع، مؤكدًا أن مصر ستواصل دورها الريادى فى دعم القضية الفلسطينية بكل السبل، وستظل دائمًا السند الحقيقى للشعب الفلسطينى فى معركته من أجل البقاء والعيش بكرامة فى وطنه.