شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا أكدت دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا جاءت في توقيت بالغ الأهمية نظرًا للمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، ومن ثم اكتسبت المزيد من الاهتمام على كافة الأصعدة، مشيدا بما نتج عن الزيارة من بيان ختامى بشأن تشديد الطرفان على التزامهما بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن "الأونروا" صاحبة دور محورى وغير القابل للاستبدال باعتبارها دعامة العمل الإنسانى فى قطاع غزة، وشريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين فى فلسطين وفى المنطقة، فى حين أن إقرار إسبانيا بدور مصر المحورى على الصعيد الإنسانى، وعبرت مصر عن تقديرها للدعم الإسبانى لاستجابة النظام الصحى المصرى فى سياق الحرب على غزة، والذى انعكس فى توفير مواد طبية للمستشفيات المصرية لتلبية احتياجات المدنيين.

وأشار السعيد غنيم، إلى أن الزيارة تعكس عمق العلاقات بين مصر وإسبانيا، خاصة فى ظل تطور التعاون الثنائى بين البلدين خلال السنوات الأخيرة فى العديد من المجالات الحيوية، مشيرا إلى البلدين أكدا على العديد من الثوابت بشأن تعزيز التعاون ومزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، إضافة للدور المحورى فى دعم القضية الفلسطينية ومن ثم هذه الزيارة تُعد خطوة جادة من الدبلوماسية المصرية لتعزيز موقف مصر الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية.