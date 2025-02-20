شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "إسكان النواب": زيارة الرئيس السيسى لإسبانيا تضمنت رسائل مهمة لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسبانيا جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد المنطقة تطورات كبيرة، إضافة لما تشهده العلاقة بين البلدين من تطور التعاون الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات الحيوية.

وأوضح عبد المجيد، أن زيارة الرئيس حملت رسائل مهمة، حيث أكدت أن مصر حليف استراتيجي لمدريد فى الشرق الأوسط ودولة محورية بإفريقيا، وأن "مصر أم الدنيا " وغنية جدا بثقافتها، وفى نفس الوقت تضمن البيان الختامي العديد من النقاط الجوهرية والمحورية، أبرزها أيضا إقرار إسبانيا بدور مصر المحوري على الصعيد الإنساني، حيث عبرت مصر عن تقديرها للدعم الإسباني لاستجابة النظام الصحي المصري في سياق الحرب على غزة، والذي انعكس في توفير مواد طبية للمستشفيات المصرية لتلبية احتياجات المدنيين.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن البيان الختامي تضمن تأكيد الطرفان مجددًا إدانتهما لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، مع التأكيد على التزامهما بتنفيذ حل الدولتين، والدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وفى نفس الوقت أشادت مصر بقرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة هامة في إحلال السلام والاستقرار الإقليميين، ولهذا تعد الزيارة خطوة جادة وداعمة للقضية الفلسطينية.