شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمامه رسميا لـ حزب الجبهة الوطنية.. النائب أحمد سمير: نسعى لمستقبل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن انضمامه رسميًا إلى حزب الجبهة الوطنية، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي إيمانًا منه "بدور الشباب في بناء مستقبل أفضل، وتحقيق العدالة كقيم أساسية".

وعبر أحمد سمير زكريا، في بيان له عن سعادته بالانضمام للحزب سعيًا للمساهمة في "التغيير الإيجابي الذي نطمح إليه جميعًا، في وطن يحقق العدالة للجميع".

ويُعتبر انضمام زكريا، الذي يُعد أحد الأصوات النشطة في مجلس الشيوخ خصوصًا في الملفات الاقتصادية والإنسانية، تعزيزًا لرؤية الحزب في دمج الشباب وصناع القرار ضمن هياكله.

كما أعلن حزب الجبهة الوطنية عن ضم مجموعة متميزة من القيادات الشبابية إلى صفوف الحزب، وذلك في إطار الاهتمام بالشباب وقضاياهم ودورهم الفاعل في رسم ملامح المستقبل، كما يأتي ذلك في ضوء التزام حزب الجبهة الوطنية العميق بتمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار بالمرحلة المقبلة.