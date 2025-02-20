شكرا لقرائتكم خبر عن وفد دينية النواب: ندعم القيادة السياسية فى موقفها حول القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، وقوفها خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات ومواقف بشأن عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم والحل العادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد اللجنة للكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وطالب الدكتور محمد ابوهاشم أمين سر اللجنة بإصدار بيان مشترك يتم صياغته باسم اللجنة والكاتدرائية لتثمين موقف مصر وقيادتها السياسية لمنع تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

كما طالب أبو هاشم باستخدام كافة القوى الناعمة في المجتمع الدولي لمنع تهجير الفلسطينيين وإدانة حرب الإبادة الإسرائيلية وتبني الموقف المصري العادل للقضية الفلسطينية، مشيرا الى روح المحبة والأخوة بين نسيج المجتمع المصرى.

ومن جانبه، أكد الدكتورأسامة العبد رئيس الوفد، أن زيارة اللجنة للكاتدرائية تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن مصر نسيج واحد لا فرق فيه بين مسلم ومسيحى ولكن الجميع يقع تحت مظلة الوطن وتحت خانة المجتمع المصري والدليل على ذلك أن الإرهاب لم يفرق بين مسجد وكنيسة لأن الإرهاب لا دين له ولا وطن.

ومن جانبه قال القس إبرام اميل الوكيل البابوى للبابا تواضروس، أن الكنيسة أصدرت بيانا لتأييد القيادة السياسية لمنع تهجير الفلسطينيين منذ اللحظة الاولى وهذا البيان كان واضح وحاسم ونؤيد فيه موقف الدولة المصرية.

وأضاف القس أن الكاتدرائية الأرثوذكسية بالإسكندرية تضم اقدم كنيسة في مصر وافريقيا كما تضم الكلية الاكليريكية والتي تعمل على تخريج القادة الدينين وأن الكنيسة تخدم في أكثر من 100 دولة ويعمل على ربط المهاجرين بالوطن الأم وخاصة الجيل الثاني منهم ويتم دعوتهم إلى الوطن الأم و يتم وضع جدول أعمال لهم والالتقاء بالقيادات السياسية ومن ثم يعملون على نقل الصورة الحقيقية لمصر فى الدول المقيمين بها وتصحيح الصورة المغلوطة إن وجدت.

رافق وفد اللجنة بعض من نواب الإسكندرية وهم النائب محمد جبريل والنائب محمد حمامي والنائب وجيه ظريف والنائب علي الدسوقي والنائب أبو العباس التركي.

جدير بالذكر أن الوفد يضم كل من الدكتور أسامة العبد رئيسا والدكتور محمد ابوهاشم امين سر اللجنة وكل من النواب سهير القاضي وعبير محمد السيد نصار ودعاء محمد سليمان من أعضاء اللجنة كما يضم الوفد امل دسوقي وكيل وزارة أمين اللجنة وعبدالحليم ابراهيم امين مساعد اللجنة ورامي جعفر باحث بلجنة الشئون الدينية وعمرو الباز من قطاع العلاقات العامة.