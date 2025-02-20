شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إبراهيم الديب: تأكيد مصر وإسبانيا دعم "الأونروا" خطوة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسبانيا جاءت في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل تطور التعاون الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات الحيوية.

وأضاف الديب، أن البيان المشترك الصادر بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا بمناسبة الزيارة الرسمية، تطرق للعديد من النقاط الجوهرية المهمة، أبرزها، تأكيد الطرفان التزامهما بدعم المنطقة لتصبح منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك، وذلك من خلال تعزيز الشراكة الإقليمية ومؤسساتها، وتعزيز الحوار السياسي والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والهجرة والزراعة والمصايد السمكية والعدالة والأمن وتعزيز الحوار بين الثقافات، متابعا:" وتشديد الطرفان على التزامهما بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، صاحبة الدور المحوري وغير القابل للاستبدال وباعتبارها دعامة العمل الإنساني في قطاع غزة، خطوة جادة ومهمة لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينين في ظل ما يواجهونه من أحداث".

وتابع النائب إبراهيم الديب: "كما أن الزيارة خطوة مهمة لمساندة ودعم القضية الفلسطينية، وتم ترجمة ذلك في البيان الختامي المشترك من خلال التأكيد على إعراب الطرفين عن قلقهما العميق إزاء الصراعات القائمة في الشرق الأوسط، والمخاطر التي تمثلها على المنطقة بأكملها وخارجها، والترحيب بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن وتحرير الأسرى، حيث ثمنت إسبانيا دور مصر كوسيط وضامن لاتفاق وقف إطلاق النار، وهذا بدوره يعكس دور مصر المهم في دعم القضية الفلسطينية.