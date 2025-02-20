شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أمل رمزى: زيارة السيسي لإسبانيا خطوة استراتيجية نحو شراكة أقوى والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا، مؤكدة أنها خطوة استراتيجية نحو شراكة أقوى، وتمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والقضايا الإقليمية.

وأوضحت النائبة أمل رمزي، في بيان لها، أن هذه الزيارة تؤكد حرص القيادة المصرية على تعزيز التعاون مع أوروبا، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة.

وأشارت رمزي إلى أن الزيارة تشهد تركيزًا مكثفًا على جذب الاستثمارات الإسبانية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والسياحة، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، وأن هذه الخطوات تواكب رؤية مصر 2030، حيث تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، سلطت رمزي الضوء على الموقف الإسباني الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، مؤكدة أن إسبانيا تُعد من أقوى الأصوات الأوروبية، رفضًا لخطط التهجير القسري التي تحاول بعض القوى الدولية فرضها، وهذا التوافق مع الرؤية المصرية يعزز الجهود الرامية إلى حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأوضحت أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تواصل دعم الحلول العادلة والمستدامة التي تحافظ على الحقوق الفلسطينية وتمنع أي محاولات لفرض واقع جديد يخالف القوانين الدولية.

كما أكدت أمل رمزي أن زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا تُعد إضافة جوهرية للعلاقات المصرية-الإسبانية، حيث تعكس ثقل مصر الدولي ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي.