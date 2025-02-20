شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المراجعة الدورية أمام المجلس الأممى لحقوق الإنسان على طاولة النواب والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، عدد من الاجتماعات الهامة الأسبوع القادم، في مقدمتها استعراض ما تم بشأن المراجعة الدورية الشاملة لمصر الرابعة أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان بجينيف.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع المزمع عقده الإثنين القادم، وزيري الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

يأتي ذلك إلي جانب استمرار اللجنة البرلمانية في استعراض الشكاوى المقدمة إليها من المواطنين، بشأن حقوق الإنسان والردود الواردة الى اللجنة.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق ،والحريات ،والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتي ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.