شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" توصي بإحلال وتجديد مسجد سيدى المغربى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب باحلال وتجديد مسجد سيدي المغربي بناحية كرموز بمحافظة الإسكندرية.

كما أوصت اللجنة بأن يتم وضع المسجد في خطة تكميلية للاحلال والتجديد من قبل الوزارة حتي تتم الاجراءات بسرعة وترسية الاعمال للاحلال والتجديد مع تخصيص المخصصات المالية لهذا الغرض علي وجه السرعة، جاء ذلك خلال زيارة وفد اللجنة لمحافظة الإسكندرية.

وأكد الدكتور أسامة العبد رئيس الوفد أن حالة المسجد لا يجدي معها أي أنواع المسكنات أو المعالجات من خلال الترميم وخلاف ذلك حيث أن حالة المسجد حالة مزرية للغاية ومغلق من أكثر من ١٢ سنة وهو ايل للسقوط.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ابوهاشم، أمين سر اللجنة، أن المنطقة تحتاج بسرعة للمسجد لأنها ذات كثافة سكانية عالية كما أنه لابد من العمل علي توسعة المسجد خاصة وأن بجواره منزل مهجور وايل للسقوط وهو ملك لهيئة الاوقاف، لذا اوصت اللجنة بأن يتم ضم مساحة المنزل المسجد من أجل توسعته.

كما تفقد وفد اللجنة منطقة ميدان المساجد و ثمنت اللجنة ما يحدث بالمنطقة من تطوير وتحديث، حيث أن المنطقة مزار من مزارات السياحه الدينية وتضم بين جنباتها قبور العديد من اللاولياء والائمه مثل مسجد الامام البصيري ومسجد سيدي ياقوت العرش، ومسجد ابو الاصلاح وقبور الائمة ال ١٥ ومقام جد وخالة سيدي ابراهيم الدسوقي، كما تفقدت اللجنة مسجد سيدي المرسي ابوالعباس.

رافق وفد اللجنة كل من نجاح راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والمهندس مصطفي عبدالعال رئيس القطاع الهندسي بوزارة الأوقاف والمهندس إبراهيم عبدالحميد مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الإسكندرية.

والجدير بالذكر أن الوفد يضم كل من الدكتور أسامة العبد رئيسا، والدكتور محمد ابوهاشم أمين سر اللجنة، وكل من النواب سهير القاضي وعبير محمد السيد نصار ودعاء محمد سليمان من اعضاء اللجنة كما يضم الوفد أمل دسوقي وكيل وزارة أمين اللجنة وعبدالحليم إبراهيم أمين مساعد اللجنة ورامي جعفر باحث بلجنة الشئون الدينية وعمرو الباز من قطاع العلاقات العامة.