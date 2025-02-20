شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: حملات الإخوان لتشويه الدور المصرى "مفضوحة" والان مع تفاصيل الخبر

أدان النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، بشدة الحملات المشبوهة التي تشنها جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تشويه الجهود المصرية الحثيثة لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الأكاذيب الممنهجة لا تنطلي على أحد، وتكشف عن نوايا خبيثة تستهدف النيل من الدور المصري الرائد في المنطقة.

وأوضح "البنا"، أن مصر كانت في مقدمة الدول التي قدمت دعمًا إنسانيًا غير مسبوق للشعب الفلسطيني منذ اندلاع الأزمة، حيث لم تتوقف قوافل المساعدات عن العبور إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، محملة بآلاف الأطنان من الغذاء والدواء والمستلزمات الإغاثية، دون أي قيود أو مقابل، مشيرا إلى أن هذه المساعدات لم تقتصر على الجانب الحكومي فقط، بل امتدت لتشمل مشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني المصري، التي لعبت دورًا أساسيًا في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر لم تكتفِ بالجانب الإنساني بل بذلت جهودًا دبلوماسية جبارة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، في خطوة تعد انتصارًا جديدًا للقضية الفلسطينية، وتعكس قدرة القاهرة على التوسط بفاعلية لحل الأزمات الكبرى، كما قادت مصر تحركات مكثفة لاستدامة وقف إطلاق النار، للحيلولة دون تكرار العدوان على غزة، وهو ما ساهم في حقن دماء الأبرياء، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار "البنا" إلى أن القاهرة لم تغفل عن التحديات السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية، حيث تبنت تحركات دبلوماسية نشطة لتشكيل رأي عام عالمي رافض لمخططات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرضها، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة التي تعيد الحديث عن سيناريوهات نقل سكان غزة إلى خارج أراضيهم، مؤكدا أن هذه المخططات لن تمر، وأن مصر لن تسمح بأي مشاريع من شأنها تصفية القضية الفلسطينية أو تهديد الأمن القومي العربي.

وشدد النائب على أن مصر تدافع بثبات عن حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية، وهو ما أكدته القيادة السياسية في كافة المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية تعمل على حشد دعم عالمي لإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاته والعودة إلى طاولة المفاوضات وفقًا للمرجعيات الدولية.

و دعا النائب محمد رضا البنا، الشعب المصري إلى عدم الالتفات لحملات التشويه التي تقودها منصات الإخوان، مؤكدًا أن التاريخ يشهد على المواقف المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأن القاهرة ستظل الحامي الأول للحقوق الفلسطينية، رغم المؤامرات والأكاذيب المغرضة.