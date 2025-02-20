شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: زيارة الرئيس السيسى إلى إسبانيا خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا جاءت في توقيت بالغ الأهمية نظرًا للمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، التي تتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون بين الدول الصديقة، موضحا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين مصر وإسبانيا، خاصة في ظل تطور التعاون الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات الحيوية.

وأكد "الجندي"، أن لقاء الرئيس السيسي مع العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، وكذلك مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد حرص إسبانيا على تطوير شراكتها مع مصر باعتبارها قوة إقليمية مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، لافتا إلى أن هذه الزيارة تعد تأكيدا على نجاح الدبلوماسية المصرية في تعزيز العلاقات مع الشركاء الأوروبيين ودفع التعاون الاقتصادي والاستثماري نحو آفاق أرحب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة حققت عدد من المكاسب الاقتصادية حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، الأمر الذي يعكس الحرص المتبادل على تعزيز أوجه التعاون المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة، مشيرًا إلى أن إسبانيا تُعد شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، وهناك فرص كبيرة للتوسع في التعاون الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة. كما أن هذه الزيارة تفتح الباب أمام جذب مزيد من الاستثمارات الإسبانية إلى السوق المصرية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعة، والسياحة.

وأشار "الجندي"، إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تعمل على تنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز الاستفادة من خبرات الدول الصديقة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتجلى بوضوح في زيارات الرئيس الخارجية التي تهدف إلى تعظيم مكاسب الاقتصاد المصري وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، مشددا على أن مصر تثبت يومًا بعد يوم أنها لاعب رئيسي في استقرار المنطقة، وأن تحركاتها الدبلوماسية مدروسة بعناية لتحقيق مصالحها الوطنية وتعزيز دورها على الساحة الدولية.