قطر تؤكد أن استقرار المنطقة والعالم مرتبط بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

وأشارت إلى أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة توصلت جهود الوساطة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن الأمل بأن يمهد تنفيذ هذا الاتفاق الطريق لبدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الشقيق، ويحقق إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967". وجددت دعوة دولة قطر إلى تبني منهج شامل يضمن منع نشوب النزاعات وتحقيق السلام المستدام ، موضحة أن جهود الوساطة تعكس الالتزام عمليًا برؤية سياسة بلادها الخارجية القائمة على مبدأ حل النزاعات بالوسائل السلمية، والحوار، والدبلوماسية الوقائية للإسهام في تعزيز جهود صون السلم والأمن الدوليين.
كما جددت الدعوة إلى تعزيز دور مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة عملية إصلاح مجلس الأمن لمواجهة تحديات الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
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