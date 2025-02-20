زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إقليم آتشيه غرب إندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، إقليم “آتشيه” غرب إندونيسيا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيائية في إندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 103 كيلومترات جنوب غربي مدينة “باندا آتشيه” الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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