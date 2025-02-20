شكرا لقرائتكم خبر عن الأنهار الجليدية تفقد 6542 مليار طن من الجليد منذ عام 2000 والان نبدء بالتفاصيل

الأنهار الجليدية

الأنهار الجليدية في العالم

الدمام - شريف احمد - فقدت الأنهار الجليدية حول العالم مجتمعة 6542 مليار طن من الجليد بين عامي 2000 و2023.وأدى هذا إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 18 مليمترا، وفقًا لدراسة تحليلية.وخلال هذه الفترة، فقدت الأنهار الجليدية 273 مليار طن من الجليد سنويا في المتوسط، وفقا لدراسة نشرت في مجلة نيتشر كجزء من مشروع مقارنة توازن الكتلة الجليدية (جلامبي).وأوضح عالم الجليد مايكل زيمب، أن 273 مليار طن من الجليد تعادل ما يستهلكه سكان العالم بالكامل خلال 30 عاما، بافتراض استهلاك ثلاثة لترات للفرد يوميًا.ويعد مشروع "جلامبي" مبادرة بحثية دولية رئيسية تشرف عليها خدمة مراقبة الأنهار الجليدية العالمية، والتي تستضيفها جامعة زيورخ.وشارك في المشروع مئات الباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث جمعوا بيانات متنوعة من قياسات ميدانية، واستخدموا أدوات مثل الأقمار الصناعية البصرية والرادارية.بالإضافة إلى الليزرية والجاذبية لإنشاء سلسلة زمنية سنوية لتغير الكتلة الجليدية لجميع مناطق الأنهار الجليدية في العالم بين عامي 2000 و2023.ووجد الباحثون أنه منذ عام 2010، فقدت الأنهار الجليدية حوالي 5% من إجمالي حجمها.وخسر وسط أوروبا وحده 39% من الجليد، بينما فقدت مناطق مثل جزر القارة القطبية الجنوبية، وما تحت القطب الجنوبي حوالي 2%.