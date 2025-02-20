استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أربعة فلسطينيين في غارتين لمسيّرات إسرائيلية استهدفتا تجمعات للفلسطينيين قرب معبر رفح جنوب القطاع، ترافق ذلك مع عمليات هدم لمنازل الفلسطينيين وقصف على طول الخليج 365 الشرقية للمدينة التي دمر الاحتلال منذ بدء العدوان على القطاع نحو 90% من المنازل والمنشآت فيها، وشرّد ربع مليون فلسطيني منها.

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