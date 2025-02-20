شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع: الخارجية دائما في حالة استباق للأحداث ونحن أمام مدرسة قوية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، الدور الذى تلعبه وزارة الخارجية المصرية في الظروف الحالية ونشاطها.

وأكد عبد العال، أن هناك مدرسة عريقة للسياسة الخارجية ترجع لما قبل الجمهورية أيام العصر الملكى، وبالتالى توجد طمأنينة للإدارة الخارجية لأنها دائما فى حالة استباق الأحداث وفى الفترة الحالية نرى نشاط وزارة الخارجية ووزير الخارجية والأجهزة المعاونة له.

وأضاف عبد العال، خلال حواره لـ ”الخليج 365” أن وزير الخارجية بدر عبد العاطى شخص مؤثر بجانب البيانات المتتالية التى تخرج بشكل متسارع تقول إن هناك مدرسة قوية جدا ترى كيف تصيغ البيان بالصيغة المناسبة، وأيضا نتأكد أن الخارجية مدعومة بالكامل من رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس حزب التجمع، أن الرئيس لديه قراءة للمشهد لا يعتمد فيها إلا على رصيده لدى الشعب المصرى والشعب فى هذه القضية يعتبرها قضية وطنية لا فلسطينية فحسب، والمصريون يثقون فى الرئيس السيسى ووزارة الخارجية.