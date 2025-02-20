شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يشيد بجهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية: "حياة كريمة" نموذج عالمى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن مصر تشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة في هذا المجال، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

وأكد مطر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تُعد أحد أبرز النماذج الناجحة في هذا الصدد، حيث نجحت في تغيير حياة ملايين المصريين من خلال توفير خدمات أساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، فضلًا عن دعم الأسر الفقيرة وتمكين المرأة.

كما أكد مطر على الدور الكبير الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم جهود الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التحالف يمثل نموذجًا للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم النائب تصريحاته بتوجيه تحية تقدير لكل القائمين على هذه الجهود، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ويدعم استقرار المجتمع.

