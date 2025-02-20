شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة الشيوخ": لقاء الرئيس السيسي برئيس مجموعة بارسيلو فرصة لمضاعفة عدد السياح والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عمرو القماطي عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسبانيا، مشيرًا إلى أنها جاءت في توقيت مهم لدفع الاستثمارات الاقتصادية والسياحية وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضح القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، أن لقاء الرئيس السيسي بسيمون بارسيلو، رئيس مجموعة "بارسيلو" الإسبانية، وهي من كبرى الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسياحة، يعكس حرص الدولة على استقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية، بما يتماشى مع خطتها لرفع عدد السائحين إلى 30 مليون سنويًا.

وأشار عضو سياحة الشيوخ إلى الجهود المستمرة لوضع المقاصد السياحية المصرية على خريطة السياحة العالمية، من خلال التوسع في الطاقات الفندقية وزيادة عدد الغرف المتاحة لاستيعاب المزيد من السياح.

وأضاف نائب الشيوخ، أن الرئيس السيسي أكد التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الإسبانية المتخصصة في السياحة والخدمات الفندقية، مع تطلع مصر لتعزيز الشراكة مع مجموعة "بارسيلو" لتنظيم الرحلات وزيادة عدد السياح الإسبان الوافدين.

واختتم النائب عمرو القماطي تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات سياحية ضخمة، حيث استقبلت نحو 20 مليون سائح العام الماضي، مع استمرار الجهود لزيادة هذا العدد خلال السنوات المقبلة.