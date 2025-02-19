ملك الأردن : نرفض تهجير الفلسطينيين

القاهرة - كتب محمد نسيم - جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، اليوم الأحد 16 فبراير 2025 ، رفض تهجير الفلسطينيين، مشددا على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

جاء ذلك خلال لقائه في عمان مع وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور ريتشارد بلومنتال، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.

وحسب البيان أكد الملك خلال اللقاء على "أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة".

كما شدد على الدور المحوري الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وجدد الملك موقف الأردن الرافض لأي لأية محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.

ودعا إلى "ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية".

والثلاثاء، أعلنت مصر عزمها طرح تصور لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن.

المصدر : وكالات