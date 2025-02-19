الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم في حال فرض رسوم جمركية أميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش الأربعاء خلال حدث في واشنطن أن الاتحاد الأوروبي لا يرى «أي مبرر» لفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية على سلعه، لكنه مستعد للرد «بحزم وسرعة».

وقال المفوض «يؤكد البعض أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تتجاوز قيمتها تلك الموجودة على واردات الولايات المتحدة، لكن المعطيات تثبت خطأ ذلك.

الاتحاد الأوروبي هو أحد الاقتصادات الأكثر انفتاحاً على العالم، مع أكثر من 70 في المئة من وارداته التي تدخل من دون رسوم».