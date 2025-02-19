أمريكا.. مقتل شخصين على الأقل في تصادم طائرتين بأريزونا

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد باللقاء.. بوتين ينظر بإيجابية الى مباحثاته مع ترامب بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية