ترامب يلتقي ستارمر الأسبوع المقبل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن كير ستارمر سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم 10 داونينغ ستريت إن رئيس الوزراء سيسعى إلى "تعميق العلاقة الخاصة" في أول زيارة له إلى واشنطن العاصمة منذ تنصيب ترامب.

وعندما سُئل الأسبوع الماضي عن لقاء ستارمر، قال ترامب إن الاثنين "سيعقدان اجتماعًا وديًا، جيد جدًا".

وحسب الوكالة البريطانية للأنباء (PA) حققت الحكومة نتائج متباينة في جهودها لكسب تأييد الإدارة الأميركية الجديدة.

وقالت: لقد أدى رحيل ترامب عن الحلفاء الغربيين بشأن موقفه من أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، والتهديد الوشيك بفرض تعريفات تجارية، واتفاق المملكة المتحدة للتخلي عن السيادة على جزر تشاغوس إلى توترات محتملة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية ديفيد لامي على مرونة "العلاقة الخاصة" بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

انتقادات فانس

في مؤتمر ميونيخ للأمن الأسبوع الماضي، انتقد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس المملكة المتحدة بسبب قضية قانونية أدين فيها جندي سابق كان يصلي بصمت خارج عيادة للإجهاض بخرق المنطقة الآمنة حول المركز.

وفي هجوم أوسع نطاقا على ما اقترح أنه تحول بعيدا عن القيم الديمقراطية في مختلف أنحاء أوروبا، زعم فانس أن "الحريات الأساسية للبريطانيين المتدينين، على وجه الخصوص" مهددة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، ردا على سؤال حول تعليقات فانس: "ستكون هناك مجموعة واسعة من القضايا التي سنعمل عليها مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وتابع: "يتطلع رئيس الوزراء إلى لقاء الرئيس ترامب قريبًا لمناقشة كيف يمكننا تعميق العلاقة الخاصة عبر التجارة والاستثمار والأمن".

وأضاف: "سيسافر رئيس الوزراء إلى واشنطن العاصمة الأسبوع المقبل".

وكان ستارمر وترامب التقيا سابقًا في برج ترامب في مدينة نيويورك قبل الانتخابات الأمريكية، حيث وصف الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء بأنه "رجل لطيف للغاية".