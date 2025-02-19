شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار يشارك في ندوة توعوية عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل في فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، تحت عنوان "شارك صوتك هيوصل"، والتي استهدفت توعية الأحزاب السياسية حول دور الهيئة في العملية الانتخابية، وجاءت هذه الدعوة الكريمة من المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

حضر عن الحزب في هذه الفعالية كل من الدكتورة هبة واصل الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية، وريمون ناجي عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي، وإيريني عبد الملاك عضو المكتب السياسي وأمين شباب الجمهورية، ومحمد عبد العليم عضو الهيئة العليا.

تناولت الندوة شرحًا مفصلًا عن تأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها الحيوي في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات في مصر، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تعزيز المشاركة السياسية والشفافية في العمليات الانتخابية.

وفي هذا السياق، أشار المستشار حازم بدوي إلى أن ما يتم تداوله بشأن مواعيد الانتخابات البرلمانية القادمة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي غير دقيق، داعيًا وسائل الإعلام إلى عدم نشر أي تفاصيل بشأن الانتخابات دون الرجوع إلى المصادر الرسمية للهيئة.

وفي إطار سعي الهيئة لتحسين تفاعل المواطنين مع العملية الانتخابية، أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد على الهواتف المحمولة، والذي بدأ البث التجريبي له، يهدف التطبيق إلى تسهيل عملية الاستعلام عن اللجان الانتخابية وتعزيز التوعية بالمشاركة السياسية.

كما استعرض المستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، مشيرًا إلى أهمية هذه الإجراءات وفقًا للقانون رقم 73 لسنة 1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

من جانبهم، أشاد ممثلو حزب المصريين الأحرار بجهود الهيئة وأدائها الرائد في خدمة الوطن، معربين عن تقديرهم لدور الهيئة في تنظيم العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها.