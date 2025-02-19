سمو وزير الخارجية يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن يبحث سموه وأصحاب المعالي المشاركين في الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة، أبرز القضايا والموضوعات على الساحة الدولية، وسبل تعزيز العمل المتعدد الأطراف.

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