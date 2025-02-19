شكرا لقرائتكم خبر عن "ديكتاتور بدون انتخابات".. ترامب يفتح النار على زيلينسكي والان نبدء بالتفاصيل

هجوم زيلينسكي

الدمام - شريف احمد - وصف دونالد ترامب الأربعاء فولوديمير زيلينسكي بأنه "ديكتاتور من دون انتخابات"، بعدما رفض الرئيس الأوكراني الانتقادات التي وجهها إليه الرئيس الأميركي الثلاثاء.وقدّمت الولايات المتحدة تمويلا وأسلحة لأوكرانيا، لكن ترامب بدأ محادثات مع موسكو، في تحول مفاجئ في السياسة الأميركية منذ وصول الجمهوري إلى البيت الأبيض.وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال: "ديكتاتور من دون انتخابات، على زيلينسكي ان يتنحى سريعا وإلا لن يبقى له بلد".وتابع: "هو يرفض إجراء انتخابات، وحصل على نسبة تأييد منخفضة للغاية في استطلاعات الرأي الأوكرانية، والأمر الوحيد الذي كان يجيده هو التلاعب بجو بايدن".من جهته، اعتبر زيلينسكي أن دونالد ترامب "يعيش في مساحة من التضليل" بما في ذلك القاء ترامب اللوم على كييف في "بدء" الحرب وتكرار تساؤلات الكرملين حول شرعية زيلينسكي.وأضاف "في غضون ذلك، نحن نتفاوض بنجاح على إنهاء الحرب مع روسيا، وهو أمر يعترف الجميع بأن لا أحد يستطيع فعله سوى ترامب وإدارة ترامب".وانتُخب زيلينسكي عام 2019 لولاية مدتها خمس سنوات، لكنه بقي رئيسا لأوكرانيا في ظل الأحكام العرفية التي فُرضت عقب الغزو الروسي.وتراجعت شعبيته، لكن نسبة الأوكرانيين الذين يثقون به لم تنخفض عن 50 في المئة منذ بدء الحرب، وفق ما أظهرت بيانات لمعهد كييف الدولي لعلم الاجتماع.