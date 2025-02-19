مصر أكتوبر يستقبل البرلمانى الأردنى على سليمان الغزاوى لتعزيز العلاقات الحزبية

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استقبل حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، البرلمانى الأردنى النائب على سليمان الغزاوى عضو مجلس النواب الأردنى وممثل حزب نماء فى البرلمان الأردنى، والوفد المرافق له، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات السياسية والحزبية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن اللقاء مع الوفد الأردنى، يستهدف التعارف، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تنشيط العلاقات الحزبية من خلال فتح قنوات اتصال بين قيادات حزب مصر أكتوبر والبرلمان والاحزاب الأردنية.

واستعرضت"مديح" خلال لقاءها بالوفد، التجربة الحزبية فى مصر خلال العشر سنوات الماضية، منذ ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، والتى اتخذت فيها الحياة السياسية مسارات تنموية عدة، بفضل دعم القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعربت رئيس حزب مصر أكتوبر، عن فخرها واعتزازها بأنها شَرُفت أن تكون أول سيدة تقود حزب سياسى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدة بتجربة الدولة المصرية فى تمكين المرأة والشباب فى مختلف المجالات، مؤكدة أن مصر تمر بمرحلة حزبية اكثر انفتاحا بعد نجاحها فى الحرب على الإرهاب وتثبيت أركان الدولة.

وأكدت "مديح" أن حزب مصر أكتوبر، حريص على تعزيز التعاون والانفتاح على التجارب الحزبية المختلفة، وبناء جسور من التعاون والتفاهم المشترك، بما يثرى التجربة الحزبية وينعكس على أداء كوادر الحزب.

من جانبه، أشاد النائب على سليمان الغزاوى عضو مجلس النواب الأردنى وممثل حزب نماء فى البرلمان الأردنى، بالتجربة المصرية فى تمكين الشباب والمرأة خاصة فى تجربتى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب مصر أكتوبر أول حزب سياسى ترأسه إمرأة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد "الغزاوي" موقف البلدين الشقيقين التاريخى الرافض للتهجير القسرى للفلسطينيين إلى مصر أو الأردن أو أى مكان أخر، مؤكدا أن التهجير مخطط هدفه الأساسى تصفية القضية وإهدار حق الاشقاء فى إقامة دولة مستقلة.

وأوضح عضو مجلس النواب الأردنى، أنه يسعى إلى تعزيز التبادل الثقافى والسياسى الحزبى بين البلدين، من خلال تجارب تمكين المرأة والشباب، لافتا إلى أن الأردن اتجه إلى تمكين المرأة والشباب ورفع تمثيلهما فى البرلمان الأردنى، وتم تقديم تعديلات بقانون الانتخابات تتماشى مع قانون الأحزاب، بالإضافة إلى تجربة تمكين الشباب.

وحضر اللقاء كلا من الوزيرة ناهد العشرى نائب رئيس الحزب، العميد محمد عمر نائب رئيس الحزب، اللواء أحمد جلال نائب رئيس الحزب للموارد المالية وأمين السياسات، المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، ومصطفى قطامش الامين العام المساعد للشباب، واللواء وليد فاروق أمين أمانة الأمن القومى والتخطيط الاستراتيجى، ورولا صبحى رئيس المكتب التنفيذى، وغادة طلعت نائب رئيس المكتب التنفيذى، والدكتور محمد شعرواى أمين أمانة الشئون الاقتصادية بالمركزية، والعميد حمدى هلال أمين محافظة القليوبية، وهانيا العراقى عضو المكتب التنفيذى، والدكتور كريم الدمرداش أمين مساعد أمانة الشباب المركزية.