هل لا يزال السفر الجوي آمنا.. الأمريكيون يفقدون بعض الثقة

كشف استطلاع حديث عن تراجع طفيف في ثقة الأمريكيين بسلامة السفر الجوي والوكالات الفيدرالية المسؤولة عن تأمينه، وذلك بعد حادث تحطم طائرة في واشنطن، ورغم هذا التراجع، يبقى السؤال الأهم: هل ستؤثر الحوادث المتكررة على تفضيل الأمريكيين للسفر الجوي، أم أن ثقتهم بقطاع الطيران ستظل قوية كما كانت في الماضي؟.

تراجع الثقة

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة «أسوشيتد برس»، ومركز «نورك» لأبحاث الشؤون العامة أن 64 % من الأمريكيين يعتقدون أن السفر الجوي «آمن للغاية» أو «آمن إلى حد ما»، مقارنة بـ71 % العام الماضي، في المقابل، ارتفعت نسبة الذين يرون أن الطيران «غير آمن» إلى 20 %، بعد أن كانت 12 % فقط في عام 2024.

كما انخفضت الثقة في قدرة الهيئات الحكومية على ضمان سلامة الطيران، حيث قال أكثر من نصف المشاركين إن لديهم «قدرًا كبيرًا» أو «قدرًا معتدلًا» من الثقة بهذه الوكالات، مقارنةً بـ60 % في العام الماضي.

الحوادث الأخيرة

وأُجري الاستطلاع بين 6 و10 فبراير، أي بعد أيام قليلة من حادث تصادم طائرة ركاب تابعة لشركة «أمريكان إيرلاينز» مع طائرة هليكوبتر عسكرية في واشنطن، والذي أسفر عن مقتل جميع الركاب الـ67، ليصبح أسوأ كارثة طيران في الولايات المتحدة منذ عام 2001، كما جاء الاستطلاع قبل حادث انقلاب طائرة «دلتا» أثناء هبوطها في تورنتو، مما قد يعني أن الثقة ستنخفض أكثر بعد هذا الحادث.

وكان استطلاع العام الماضي قد تزامن مع حادث انفجار جزء من هيكل طائرة تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» أثناء تحليقها فوق ولاية أوريغون، مما أثار مخاوف بشأن معايير الأمان في شركات الطيران.

وسائل النقل

ورغم الحوادث الأخيرة، لا يزال الأمريكيون يعتبرون السفر الجوي آمنًا مقارنة بوسائل النقل الأخرى، وأوضح الاستطلاع أن حوالي ثلثي الأمريكيين يرون أن الطيران آمن بنفس مستوى المشي أو قيادة السيارة، بينما يشعر نصفهم فقط بالثقة تجاه مترو الأنفاق أو القطارات.

التأثيرات السياسية

وألقى الرئيس، دونالد ترمب، باللوم على سياسات التنوع والشمول الفيدرالية في التأثير على سلامة الطيران، مؤكدًا في الوقت ذاته أن السفر الجوي لا يزال آمنًا.

وربما ساهم هذا التصريح في تغير وجهات نظر الأمريكيين، حيث انخفضت الثقة بالسفر الجوي بشكل ملحوظ بين المستقلين، من 60 % في العام الماضي إلى 40 % حاليًا، كما تراجعت بين الديمقراطيين من 75 % إلى 70 %، وعلى العكس، لم تتغير آراء الجمهوريين كثيرًا حول سلامة الطيران. كما تراجعت الثقة في قدرة الحكومة على الحفاظ على معايير السلامة الجوية، خاصة بين الديمقراطيين والمستقلين، ففي عام 2024، قال 70 % من الديمقراطيين إنهم يثقون بقدرة الوكالات الفيدرالية على ضمان الأمان الجوي، بينما انخفضت النسبة الآن إلى 60 %، أما المستقلون فانخفضت ثقتهم بشكل أكبر، بينما ظل الجمهوريون متمسكين بآرائهم السابقة.

شركات الطيران

وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة حول سلامة الطيران لم تتأثر ثقة الأمريكيين بالطيارين أو شركات الطيران التجارية، فبحسب الاستطلاع، ما زال 80 % من البالغين في الولايات المتحدة يثقون في الطيارين، بينما يرى 75 % أن شركات الطيران تعمل وفق معايير السلامة المطلوبة.

أبرز حوادث الطيران الحالية في الولايات المتحدة

- تصادم طائرة ركاب مع مروحية عسكرية في واشنطن أدى إلى مقتل جميع الركاب على متن الطائرتين، وهو أخطر حادث جوي في البلاد منذ 2001.

- انقلاب طائرة دلتا في تورنتو أثناء الهبوط، مما أثار تساؤلات حول إجراءات السلامة.

- انفجار جزء من هيكل طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز أثناء الطيران فوق ولاية أوريغون، مما تسبب في فجوة كبيرة في هيكل الطائرة.

- مشاكل تقنية متكررة في طائرات بوينغ 737 ماكس، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن سلامة هذا الطراز من الطائرات.

- تعطل محركات إحدى طائرات يونايتد إيرلاينز أثناء الرحلة، مما اضطرها للهبوط الاضطراري.