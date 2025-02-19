وعلقت وزارة الخارجية الفرنسية على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه سيبقى في 5 مواقع في جنوب لبنان، مطالبة بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل والفوري بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الخارجية في بيان إن «فرنسا أخذت علما بأن جيش الدفاع الإسرائيلي ما زال متواجدًا في خمسة مواقع على الأراضي اللبنانية.. فرنسا تذكر بضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية في أقرب وقت ممكن وفقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار».
ودعت كل الأطراف إلى «تبني اقتراحها يمكن لقوات اليونيفيل بما في ذلك الكتيبة الفرنسية أن تنتشر في هذه المواقع الخمسة على مقربة مباشرة من الخط الأزرق لتحلّ محلّ القوات المسلّحة الإسرائيلية وتضمن أمن السكان هناك».
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.