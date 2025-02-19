فرنسا تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من جنوب لبنان

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المواجهات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، دعت فرنسا إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من جنوب لبنان، محذرة من مخاطر التصعيد الذي قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة في المنطقة. تأتي هذه المطالبات وسط استمرار الغارات الجوية والقصف المتبادل، ما أسفر عن سقوط ضحايا وتفاقم الأزمة الإنسانية على جانبي الحدود. وتشدد باريس على ضرورة احترام القرارات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ينص على انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، محذرةً من أن استمرار العمليات العسكرية قد يزعزع استقرار المنطقة بأكملها.

وعلقت وزارة الخارجية الفرنسية على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه سيبقى في 5 مواقع في جنوب لبنان، مطالبة بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل والفوري بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الخارجية في بيان إن «فرنسا أخذت علما بأن جيش الدفاع الإسرائيلي ما زال متواجدًا في خمسة مواقع على الأراضي اللبنانية.. فرنسا تذكر بضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية في أقرب وقت ممكن وفقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار».

ودعت كل الأطراف إلى «تبني اقتراحها يمكن لقوات اليونيفيل بما في ذلك الكتيبة الفرنسية أن تنتشر في هذه المواقع الخمسة على مقربة مباشرة من الخط الأزرق لتحلّ محلّ القوات المسلّحة الإسرائيلية وتضمن أمن السكان هناك».