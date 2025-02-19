شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الاستثمار الأوروبي يمول قاعدة عسكرية ألمانية في ليتوانيا والان نبدء بالتفاصيل

قاعدة عسكرية

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة الليتوانية اليوم الأربعاء إن بنك الاستثمار الأوروبي سيساعد في تمويل البنية التحتية للواء ألماني من المقرر أن يتمركز في ليتوانيا.وقال وزير المالية ريمانتاس ساديوس عبر الإذاعة الليتوانية "لقد توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع بنك الاستثمار الأوروبي".وقال إن بنك الاستثمار يعتزم دعم بناء قاعدة عسكرية للواء من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.ووفقا لساديوس، سيقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل جزء كبير من المشروع، الذي تقدر تكلفته بـ5ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار).ووافقت الحكومة الألمانية على نشر وحدة قتالية جاهزة ومستقلة التشغيل بشكل دائم في ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وسيبدأ اللواء الذي يتألف من 5 آلاف جندي عمله بحلول عام 2027.ومن المقرر أن تتمركز القوات في ثكنات جديدة ومنطقة تدريب في رودنينكاي بالقرب من الحدود مع بيلاروس.