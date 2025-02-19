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بوتين يعرب عن امتنانه للمملكة على عقد الاجتماع الروسي الأمريكي

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واس- سانت بطرسبرغ 0 تبليغ

بوتين يعرب عن امتنانه للمملكة على عقد الاجتماع الروسي الأمريكي

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الدمام - شريف احمد - أعرب الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، اليوم، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله -على عقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في الرياض.
وقال في تصريحات للصحفيين: "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لقيادة المملكة العربية ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، ليس فقط على استضافة الرياض لعقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا والولايات المتحدة، ولكن أيضًا على خلق أجواء ودية للغاية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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