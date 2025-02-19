شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعرب عن امتنانه للمملكة على عقد الاجتماع الروسي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعرب الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، اليوم، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله -على عقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في الرياض.
وقال في تصريحات للصحفيين: "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لقيادة المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، ليس فقط على استضافة الرياض لعقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا والولايات المتحدة، ولكن أيضًا على خلق أجواء ودية للغاية".
وقال في تصريحات للصحفيين: "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لقيادة المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، ليس فقط على استضافة الرياض لعقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا والولايات المتحدة، ولكن أيضًا على خلق أجواء ودية للغاية".