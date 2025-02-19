بوريس جونسون: هذه رسالتي إلى الشعب السعودي

أكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، أن السعودية أصبحت مركزًا محوريًا للسياسة العالمية، وتستضيف محادثات بارزة مثل المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، مما يعزز أهمية الإعلام في نقل الصورة الحقيقية للمملكة والتفاعل مع القضايا الدولية.

ووجه جونسون رسالة إلى الشعب السعودي، داعيًا إياهم إلى الفخر بالإنجازات التي تحققها المملكة بقيادتها الرشيدة، مشيرًا إلى أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حقق منجزات سياسية واقتصادية تفوق ما حققه الكثير من القادة، مؤكدًا أن المملكة تمتلك قيادة شجاعة ومؤثرة في تشكيل المستقبل العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة ضمن أعمال النسخة الرابعة من المنتدى السعودي للإعلام، تحت عنوان "الإعلام وصناعة شخصية بوريس جونسون السياسية"، وتناول تأثير الإعلام على مسيرته السياسية، ورؤيته للتحولات السريعة التي تشهدها المملكة، ودورها المتنامي على الساحة الدولية.

ونوّه جونسون بالتطور المتسارع الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030 الرامية لتحقيق التحولات الاقتصادية، مؤكدًا أنها ستصبح الوجهة السياحية الأولى عالميًا، بما تمتلكه من نماذج فريدة للنمو الحضاري المستدام كمدينة نيوم، ومستشهدًا ببلوغ نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية ما نسبته 50% من الاقتصاد السعودي، وهو ما يعكس نجاح رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة. وضمن مشاركته, سلط الضوء على التقدم التقني في المملكة، مشيرًا إلى أن نسبة النساء العاملات في قطاع التكنولوجيا 35%، وهي نسبة تفوق نظيراتها في وادي السيليكون (28%) وأوروبا (21%)، بالإضافة إلى أنها نموذج عالمي في تمكين المرأة ودعم الابتكار، مشيدًا بمشروع قطار الرياض، الذي يغطي 25 ألف ميل، الذي يعكس حجم الاستثمار في البنية التحتية الذكية.

وأكد جونسون أن المملكة أصبحت مركزًا محوريًا للسياسة العالمية، مما يعزز أهمية الإعلام في نقل الصورة الحقيقية للمملكة والتفاعل مع القضايا الدولية، مبينًا أن المملكة تمتلك قصة رائعة يجب أن ترويها بنفسها للعالم.

وفي حديثه عن الإعلام وتأثيره، شدد جونسون على أن وسائل التواصل الاجتماعي تسهم في تشويه الحقائق وإعادة تأكيد المعتقدات المسبقة، مما يجعل مسؤولية الإعلام في تقديم روايات دقيقة ومتوازنة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وأن تجربته الصحفية أسهمت في دخوله عالم السياسة.

وعن علاقته بالإعلام، أوضح جونسون أن الإعلام هو المرآة الحقيقية للمجتمع، مشددًا أن التغطية الإعلامية للتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة يجب أن تكون أكثر شمولية ودقة لأنها تروي قصة نجاح كبير قد لا تتكرر كثيرًا.