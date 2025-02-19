على نفقة الملك.. تفطير أكثر من مليون صائم في 61 دولة

تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر ملحقياتها الدينية في سفارات المملكة بالخارج خلال شهر رمضان لهذا العام 1446هـ، "برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين" في 61 دولة، ويستهدف تفطير أكثر من مليون صائم.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن هذا الذي يجمع المسلمين على موائد الإفطار على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في شهر الخير والعطاء يجسد الرعاية الأبوية منه للمسلمين في شتى الدول، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على ما يقدمانه من أعمال خيّرة وجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وبين أن الوزارة أنهت جميع الإجراءات في تحويل المبالغ المخصصة لتنفيذ موائد الإفطار بالتنسيق مع مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الثقافية والدعوة والإرشاد التابعة، كما أكدت على تنفيذ هذا البرنامج وفق معايير الجودة وبما يحقق الأهداف السامية له ومنها تفطير أكبر عدد من الصائمين واجتماع المسلمين على موائد الإفطار الجماعي في المساجد والمراكز الإسلامية والثقافية.