الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مدارس “الأونروا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال لمدارس “أونروا” في القدس وقلنديا ومخيمات شمال الضفة الغربية، واعتداءها على الطلبة والطواقم التدريسية، مما يحرم مئات الطلبة من حقهم في التعليم، ويؤثر سلبًا على العملية التعليمية.

وعدت خارجية فلسطين أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا صارخًا للحصانة والامتيازات التي تتمتع بها الأمم المتحدة ومؤسساتها، وجريمة جسيمة بحق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد بوضوح أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة لدولة فلسطين.

وأكدت أن هذه الممارسات تأتي في سياق محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، وشطب حق العودة للاجئين، وإنهاء حالة اللجوء بالقوة وفقًا لمصالحه الاستعمارية التوسعية، مشيرةً إلى أنها تتابع عدوان الاحتلال على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مع الجهات الدولية كافة.

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