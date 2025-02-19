قمة ترامب - بوتين نهاية فبراير

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء إن المحادثات وجهاً لوجه بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين قد تتم قبل نهاية فبراير.

وقال بيسكوف للصحفيين، وفقًا لوكالة تاس الروسية التابعة للدولة: "في نهاية فبراير، قد يكون هناك [اجتماع]، أو قد لا يكون".

في ليلة الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي ترامب في مؤتمر صحفي إن قمة مع الزعيم الروسي بوتن "من المحتمل" أن تعقد هذا الشهر.

ومن المنتظر أن تعقد قمة ترامب - بوتين في الرياض.

لقاء لافروف - روبيو

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات ثنائية حول العلاقات الأمريكية الروسية ومستقبل أوكرانيا. لم تكن كييف حاضرة للمناقشات.

واستمرت المفاوضات حوالي 4.5 ساعة، ووفقًا لمساعد بوتن الأعلى يوري أوشاكوف، "سارت بشكل جيد"، على الرغم من أن أوشاكوف قال إنه لا يزال هناك "عمل مكثف" يجب القيام به قبل القمة بين الرئيسين.

واتفقت واشنطن وموسكو على إنشاء آلية تشاورية لمعالجة "المضايقات" في العلاقات الثنائية "بهدف اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية المعنية" و "وضع الأساس للتعاون المستقبلي بشأن القضايا ذات الاهتمام الجيوسياسي المتبادل والفرص الاقتصادية والاستثمارية التاريخية".

وفي وقت سابق من فبراير، أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع بوتين، وصفها الزعيم الأميركي بأنها "طويلة ومثمرة للغاية". ووفقًا لترامب، اتفق الاثنان على العمل معًا "عن كثب" لإيجاد حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا.