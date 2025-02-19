شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام سويلم: زيارة الرئيس السيسى لإسبانيا تعزز التعاون بين مصر وأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إسبانيا، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتى فى توقيت حاسم لتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأوروبية، وخاصة إسبانيا، التى تعد شريكًا استراتيجيًا هامًا لمصر.

وأعلن سويلم، تأييده المطلق لموقف الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية، مثمنا موقف جهود القيادة السياسية فى طرح القضية الفلسطينية فى المحافل الدولية، مثمنا الجهود الحثيثة التى تبذلها القيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى وصون أمن واستقرار المنطقة.

وأكد النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مصر، بقيادة الرئيس السيسى، دورها تاريخى وريادى كشريك أساسى فى تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة وقد أثبتت مصر، عبر سنوات طويلة أنها ليست مجرد وسيط بل طرف فاعل ومؤثر فى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وفى رفض أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أبنائها.

وقال سويلم، إن الجهود المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى أثمرت عن دور محورى فى الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ووقف نزيف الدم الفلسطينى عبر اتفاقيات لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وقد ساهمت مصر فى رفع الحصار وتسهيل وصول المساعدات الطبية والغذائية، ودعمت إعادة إعمار القطاع بعد الحروب المتكررة.