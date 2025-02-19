شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى يشيد بكلمة الرئيس السيسى خلال لقائه بملك إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء لقاءه بملك اسبانيا، وزيارته لمدريد، مؤكدا أن الرئيس السيسي لا يترك محفل دولي إلا ويذكر فيه قضية الأمة العربية بأكملها وهي إقامة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأيضا التنديد بجرائم الجيش الإسرائيلي وانتهاكاته تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن هذه الزيارة تعزز العلاقات المصرية الإسبانية، وتساهم في خلق علاقات استثمارية جديدة وتبادل ثقافي وتجاري، كما إنها تساهم في تنشيط السياحة المصرية بعد دعوة الرئيس لاستقبال ملك وملكة إسبانيا للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في يوليو المقبل.

واضاف مهنى، أن إسبانيا لها موقف تاريخي في دعمها للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن التاريخ لن ينسى أبدا من وقف مع الحق، وهذا الدعم بمثابة نداء لجميع دول العالم للوقوف من أجل منع الاستمرارية في قتل وظلم الشعب الفلسطيني وتهجيرهم من أرضهم والمساهمة في إعمار غزة دون تهجير أهلها.

كما أشاد عضو مجلس النواب بمطالبة الرئيس السيسي بضرورة وقف الممارسات العدوانية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية وإنهاء الصراعات والأزمات في المنطقة والعالم، مؤكدا أن العالم أصبح جميعه دائرة واحدة مرتبطة ببعضها والحروب تزعزع مسيرة التطور والتنمية وتضر بالاقتصاد العالمي، ولهذا نستمر في موقفنا لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهالي القطاع، وإقرار السلام الشامل بالمنطقة.