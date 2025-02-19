اختفاء صحفية بريطانية في البرازيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تحدثت تقارير عن اختفاء صحافية بريطانية في البرازيل وانقطاع الاتصال مع عائلتها.

وآخر ما عُرف عن المراسلة المستقلة شارلوت بيت أنها كانت في ساو باولو قبل أن تفقد الاتصال بعائلتها. وقال والد الصحافية المفقودة إن اختفاءها "مقلق للغاية" وأنه "قلق للغاية".

وقال ديريك بيت إن ابنته شارلوت أليس بيت، 32 عامًا، سافرت جواً إلى الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، حيث عملت كمراسلة مستقلة، دون إخبار عائلتها.

وقال: "لا أستطيع أن أقول إن الأمر كان طبيعيًا، كان هناك شيء ما يدور في ذهنها من الواضح وإلا لكانت أخبرتنا".

إبلاغ صديقة

أخبرت السيدة بيت صديقًا أنها كانت في ساو باولو في 8 فبراير لكنها كانت تخطط للذهاب إلى ريو دي جانيرو قبل اختفائها. وبعد أيام اتصلت عائلتها بصديقها قائلة إنهم فقدوا الاتصال بالصحافية وأبلغت والدتها الشرطة باختفائها.

وقال والد الصحفية إنه "ثم تم تعقبها إلى مطار غاتويك وتبين أنها استقلت طائرة متجهة إلى ساو باولو ثم اختفت آثارها". وأضاف: "إنه أمر مقلق للغاية ولكن ليس لدي المزيد لأقوله، أنا قلق للغاية ولكنني لا أعرف ما الذي يحدث حقًا، نحن نحاول فقط لملمة الحطام حقًا".

الجزيرة والتايمز

عملت السيدة بيت كمراسلة أجنبية في البرازيل، لمنظمات بما في ذلك قناة (الجزيرة) وصحيفة التايمز، وفقًا لملفها الشخصي على LinkedIn.

وأصدرت رابطة مراسلي الصحافة الأجنبية في البرازيل، بيانًا أعربت فيه عن قلقها بشأن اختفائها، وأعربت عن تعاطفها مع أسرتها وأصدقائها.

وقالت إن القضية سُجلت في البداية لدى الشرطة في ريو يوم الاثنين لكنها أحالت القضية إلى ساو باولو، آخر مكان عُرف أنها كانت فيه قبل اختفائها.

وقالت أمانة الأمن العام في ساو باولو إن إدارة جرائم القتل وحماية الشخص في الولاية ستساعد في القضية، وفقًا للبيان.

يذكر أن شارلوت عملت في ريو دي جانيرو منذ أكثر من عامين كمراسلة مستقلة، ثم عادت إلى لندن قبل أن تعود إلى البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

ويقال إنها اتصلت بصديقة في ريو على تطبيق (واتساب) قائلة إنها بحاجة إلى مكان للإقامة لكن قيل لها إن الصديق لا يستطيع استضافتها.

رحلة البرازيل

قدمت عائلة السيدة بيت معلومات عن رحلتها إلى البرازيل وصورة لجواز سفرها للمساعدة في البحث.

وقال بيان نيابة عن رئيسها إدمار فيجويريدو ومجلس إدارتها: "إن الجمعية البرازيلية للصحافة المستقلة ومجلس إدارتها يدعوان السلطات المختصة إلى تكثيف البحث من أجل العثور على الصحفية البريطانية في أقرب وقت ممكن".

وإلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن ندعم أسرة امرأة بريطانية تم الإبلاغ عن اختفائها في البرازيل ونحن على اتصال بالسلطات المحلية".