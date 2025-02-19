شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "دينية النواب" يتفقد أعمال ترميم مسجد سيدى على السماك بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وفد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، أعمال الترميم بمسجد سيدي على السماك بناحية كرموز بمحافظة الإسكندرية.

وبررت اللجنة فتح المسجد لإقامة الشعائر الدينية فيه قبل شهر رمضان المبارك، خاصة وأن كافة أعمال الترميم الداخلي به انتهت، كما انتهت أعمال التشطيبات الداخلية على أن يتم البدء في أعمال التشطيبات الخارجية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وبعد توفير المخصصات المالية لهذا الغرض والمقدر قيمتها بمبلغ مليون و أربعمائة ألف جنيه.

وقررت اللجنة فتح المسجد قبل شهر رمضان على أن تسعي لتوفير المبالغ المالية اللازمة، لإنهاء كافة الأعمال على أن يتم ذلك عقب عيد الفطر المبارك.

ويذكر أن ما تم إنفاقه على المسجد حتى الآن مليون وستماتة ألف جنيه مصرى، وكانت الأعمال قد توقفت بعد انتهاء التشطبيات الداخلية لعدم توفر المبالغ اللازمة للواجهة الخارجية والمسجد من الخارج.

ويذكر أن مسجد سيدي علي السماك تم إنشاؤه بقرار جمهوري من الرئيس جمال عبدالناصر ويساهم المركز الثقافي المحلق به في تقديم الخدمات لأهالي المنطقة بخلاف أنه منارة للعلوم الصوفية.

يترأس وفد لجنة الشئون الدينية الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، ويضم الوفد كلا من: الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، النائبة سهير عوض عطية، النائبة عبير محمد السيد، النائبة دعاء محمد سليمان، أعضاء اللجنة، كما يضم الوفد أمل دسوقي وكيل وزارة وأمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم أمين مساعد اللجنة، ورامي جعفر باحث باللجنة، وعمرو الباز من قطاع العلاقات العامة.

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