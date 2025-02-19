شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يشهد احتفالية تخرج الدفعة 86 من طلاب كلية المراقبة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، مراسم تخرج الدفعة 86 من طلاب كلية المراقبة الجوية، وذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بقاعة المؤتمرات بديوان عام وزارة الطيران المدنى، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، والطيار عزت متولى رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والملاح مدحت عبد الله عميد كلية المراقبة الجوية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى وشركاتها وهيئاتها التابعة، وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى أسر الخريجين.

وفى هذا السياق، أعرب الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى عن سعادته بمشاركة الخريجين وأسرهم هذه اللحظة المتميزة، مشيدًا بجهود الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران فى إعداد وتأهيل كوادر شابة قادرة على الاضطلاع بمهام المراقبة الجوية، أحد أهم المجالات الحيوية التى تضمن سلامة وانسيابية الحركة الجوية.

وأكد الحفنى على أن المراقبة الجوية تعد مسؤولية كبرى تتطلب كفاءة ودقة عالية، مشددًا على أهمية الاجتهاد والمثابرة لمواكبة التطورات المتسارعة فى صناعة النقل الجوى، خاصة مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة فى مجال الملاحة الجوية.

كما أثنى وزير الطيران المدنى على الجهود المبذولة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران فى إعداد الخريجين من خلال مناهج علمية وتدريب عملى متطور، بما يسهم فى تأهيلهم وفقًا لأحدث المعايير الدولية، كما وجه الدكتور سامح الحفنى التهنئة للخريجين وأسرهم، معربًا عن تمنياته لهم بمستقبل مشرق ملئ بالنجاحات، وأن يكونوا نماذج يُحتذى بها فى المهنية والانضباط والتفانى فى خدمة قطاع الطيران المدني.

ومن جانبه، أكد السيد الطيار عزت متولى أن الأكاديمية تسعى دائمًا لمواكبة التطورات العالمية فى مجال الطيران من خلال تحديث البرامج التدريبية والاستفادة من أحدث التقنيات، بما يضمن تزويد سوق العمل المحلى والدولى بكفاءات مؤهلة تلبى احتياجات صناعة النقل الجوي.

كما أوضح السيد الملاح مدحت عبد الله عميد كلية المراقبة الجوية، أن الكلية تعد من المؤسسات التعليمية الرائدة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تقدم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة فى مجالات المراقبة الجوية، و معلومات الطيران، والنقل الجوى، وعمليات الاتصالات، وفقًا لأعلى معايير المنظمة الدولية للطيران المدني(ICAO).

وفى ختام الاحتفال، تم توزيع شهادات التخرج على طلاب الدفعة 86 من كلية المراقبة الجوية؛ ثم أعقبها التقاط صور تذكارية جمعت الوزير والخريجين وقيادات الطيران المدنى، توثيقًا لهذه المناسبة المتميزة والتى تعد بداية لمسيرة مهنية حافلة بالنجاحات فى أحد اهم مجالات الطيران وأكثرها حيوية.