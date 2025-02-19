بوتين: سأتصل بولي العهد لأشكره شخصيا لدور السعودية في المحادثات

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيادة السعودية على خلق مناخ جيد للمحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه سوف يتصل بولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من أجل أن يشكره شخصياً على دور الرياض في المحادثات. في الوقت ذاته، قال الرئيس الروسي إنه يعتزم الحديث مع الأمير محمد بن سلمان في الأيام المقبلة، ولفت في الوقت ذاته إلى ضرورة المحادثات روسية أمريكية سعودية بشأن الطاقة.



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