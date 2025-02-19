اخبار العالم

وزير الداخلية يستعرض مع ملك الأردن التعاون الأمني بين البلدين

0 نشر
0 تبليغ

وزير الداخلية يستعرض مع ملك الأردن التعاون الأمني بين البلدين

بتوجيه من القيادة، التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم، ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، وذلك في قصر بسمان الزاهر بالعاصمة عمان.

‏ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء ، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، وتمنياتهما حفظهما الله له دوام الصحة والعافية، ولمملكة الأردن حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.


كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يستعرض مع ملك الأردن التعاون الأمني بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا