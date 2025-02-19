وزير الداخلية يستعرض مع ملك الأردن التعاون الأمني بين البلدين

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء ، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما حفظهما الله له دوام الصحة والعافية، ولمملكة الأردن حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.
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