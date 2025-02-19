ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية 25% على السيارات والأدوية والرقائق

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات "في حدود 25 بالمئة" ورسوم مماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية.

وكان ترامب أعلن في يوم الجمعة أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد الخيارات المتاحة لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات.

وأبلغ ترامب الصحفيين الثلاثاء بأن الرسوم على الأدوية والرقائق ستبدأ أيضاً عند "25 بالمئة" أو أعلى، وسترتفع بشدة على مدار العام.

ولم يحدد ترامب موعداً للإعلان عن هذه الرسوم، وقال إنه يريد توفير بعض الوقت لصانعي الأدوية والرقائق الإلكترونية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تجنب الرسوم الجمركية.