شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" تجتمع لمراجعة الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا الآن، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، لمراجعة الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة قبل إعداد التقرير النهائي الذى سيعرض على المجلس في جلساته الفترة القادمة.

وينعقد الاجتماع بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، وهيئة التأمينات الاجتماعية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وعقدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب جلسات مكثفة على مدار الفترة الماضية لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بحضور المختصين.

وانتهت اللجنة من مناقشة مواد مشروع قانون خلال الاجتماعات الماضية وتجري اليوم مراجعة نهائية على مواد مشروع القانون وحسم صياغة بعض المواد.