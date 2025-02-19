شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد سيدى القبارى بالإسكندرية بحضور وفد "دينية النواب" والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بافتتاح مسجد سيدي القباري بالإسكندرية بعد غلق استمر أكثر من شهر، وذلك خلال زيارة وفد من اللجنة للمسجد اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة.

جاء ذلك بعدما دعت اللجنة الدينية إلى تشكيل لجنة هندسية برئاسة المهندس مصطفى عبد العال رئيس القطاع الهندسي بوزارة الأوقاف، والمهندس إبراهيم عبد الحميد مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الإسكندرية، وأثبتا في تقريرهما أن المسجد يصلح لإقامة الشعائر، ولذلك كان قرار اللجنة بفتح المسجد لإقامة الشعائر، وهو ما تم بالفعل، وارتفع آذان الظهر بالمسجد، وأدت اللجنة صلاة الظهر في المسجد.

وكان النائب محمد جبريل تقدم بطلب إحاطة وطالب بفتح المسجد والذي صدر له قرار إخلاء من محافظة الإسكندرية ولكن بالمعاينة على الطبيعة وبموجب التقرير الهندسي اتضح أن ساحة المسجد بحالة ممتازة، وأن الترميم سيطول فقط حجرة الإمام المنفصلة عن ساحة المسجد.



وأكد الدكتور أسامة العبد رئيس الوفد البرلماني، أن افتتاح المسجد مطلب شعبي توافق معه مطالب أعضاء اللجنة نظرا لقرب شهر رمضان المبارك ولاحتياج المنطقة الي المسجد خاصة وأنها منطقة مكتظة بالسكان وبها كثافة سكانية عالية وهم في أشد الاحتياج لإقامة الشعائر بهذا المسجد.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، أن اللجنة ستضع خطة لتطوير وتحديث مسجد سيدي القباري مستقبلا خاصة وأن للمسجد قطعة أرض وقف للمسجد وملاصقة به، لذا نطالب بضم تلك القطعة للمسجد لتوسعته خاصة وأن المسجد له رواد مصريين ومن بعض الدول الأجنبية منها إندونيسيا وأمريكا وبعض بلاد شرق آسيا.

وأكدت النائبات عبير نصار وسهير القاضي ودعاء سليمان، أن قرار فتح المسجد لإقامة الشعائر قرار جرئ وكان مطلبا نيابيا توافق مع المطلب الشعبي، وهذا القرار يؤكد أهمية دور الزيارات الميدانية وما تقوم به اللجنة من دور رقابي ولولا هذا ما كان للمسجد أن يرفع فيه اسم الله في الوقت الراهن.

يذكر أن مسجد سيدي القباري بالإسكندرية مسجد تاريخي أقيم في عهد الظاهر ببيرس وله مريدين من جميع أنحاء العالم، وتبلغ مساحته ألف متر مربع ويقع بمنطقة القباري بمينا البصل بالإسكندرية.

ترأس وفد لجنة الشئون الدينية الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، ويضم الوفد كلا من: الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، النائبة سهير عوض عطية، النائبة عبير محمد السيد، النائبة دعاء محمد سليمان، أعضاء اللجنة، كما يضم الوفد أمل دسوقي وكيل وزارة وأمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم أمين مساعد اللجنة، ورامي جعفر باحث باللجنة، وعمرو الباز من قطاع العلاقات العامة.