شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: زيارة السيسي لإسبانيا خطوة إيجابية نحو تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب نادر الخبيرى، عضو مجلس النواب، الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إسبانيا.

وقال الخبيري، إن هذه الزيارة تأتى فى توقيت حاسم لتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأوروبية، وخاصة إسبانيا، التى تعد شريكًا استراتيجيًا هامًا لمصر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع عدد من رؤساء الشركات العالمية الكبرى في إسبانيا تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في مصر.

وأضاف النائب نادر الخبيري، أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتطوير بيئة الاستثمار وتوفير مناخ جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن اللقاءات مع الشركات العالمية ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والصناعات المتطورة، وهي المجالات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع النائب نادر الخبيري، أن إسبانيا، بما تمتلكه من خبرات واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، تعد شريكًا مهمًا في دعم جهود مصر نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.