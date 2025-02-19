شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيمان العجوز: توقيت زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا بالغ الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

أثنت النائبة إيمان العجوز عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إسبانيا، مؤكدة أنها جاءت فى توقيت بالغ الأهمية، حيث تعكس الرؤية المصرية الحكيمة فى تعزيز العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، خاصة فى ظل التحديات الدولية المتسارعة.

وأوضحت إيمان العجوز، فى بيان لها، أن هذه الزيارة تُعد نقلة نوعية فى مسار العلاقات بين القاهرة ومدريد، إذ تعزز التعاون الاقتصادى والسياسى بين البلدين، لا سيما وأن إسبانيا تُعد شريكًا محوريًا داخل الاتحاد الأوروبى، ولها دورٌ بارز فى دعم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المباحثات بين الجانبين ركزت على التعاون الاقتصادى والاستثمارى، لا سيما فى مجالات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والنقل، مما يسهم فى دفع عجلة التنمية فى مصر وفتح آفاق جديدة لفرص العمل.

وفيما يخص القضايا الإقليمية، أشادت العجوز بالتوافق المصري-الإسبانى حول القضية الفلسطينية، حيث أكدت مدريد دعمها لحل الدولتين ورفضها القاطع لتهجير سكان غزة، وهو ما يتناغم مع الموقف المصرى الثابت فى رفض أى محاولات للتصفية أو التهجير القسرى، ودعوته لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت العجوز أن هذه الزيارة تمثل حجر زاوية فى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا، وخطوة استراتيجية لتعزيز التعاون والشراكة الدولية، داعية إلى استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.